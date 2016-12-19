Эльдорадио приглашает вас на "Зимний бал в стиле барокко"

Эльдорадио приготовило для своих слушателей необыкновенный, изысканный и по-настоящему новогодний подарок!

С 20 по 23 декабря слушайте утреннее шоу на Эльдорадио, где будет разыгран специальный приз – приглашения на «Зимний бал в стиле барокко». Счастливые обладатели приглашений станут участниками элегантного новогоднего вечера, который состоится 30 декабря в Гербовом зале Государственного Эрмитажа.

В программе концерта вы увидите балетные вариации по мотивам трагедии Шекспира «Отелло» в исполнении мировых звезд балета Фаруха Рузиматова, Ирины Перрен, Веры Арбузовой и Александра Омара. Волшебная музыка Вивальди, Генделя, Корелли, Перселла прозвучит в исполнении ансамбля старинной музыки под управлением Сергея Фильченко. Также в концерте примут участие звезда оперы Дарья Телятникова и виртуозные исполнители музыки барокко Мирко Паскуале Мунгари и Екатерина Кинг.

Слушайте Эльдорадио! Выигрывайте приглашения на «Зимний бал в стиле барокко»!