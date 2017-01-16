Эльдорадио приглашает вас на закрытый показ анимационного фильма «Балерина»

С 16 по 22 января в утреннем шоу на 101.4 FM выигрывайте приглашения на анимационный хит "Балерина" от прославленной студии Gaumont!

На экране вы увидите сказочно красивый Париж 1884 года и посмотрите историю обычной девочки из сиротского приюта. Героиня фильма мечтает только об одном – стать знаменитой балериной. Впереди ее ждет самое волшебное приключение всей ее жизни. И ничто не сможет встать у нее на пути.

Закрытый показ анимационной картины «Балерина» для слушателей Эльдорадио состоится 25 января в кинотеатре «Формула кино» Галерея.

Слушайте Эльдорадио! И до встречи в кино!

Участвуйте в розыгрыше приглашений в группе Эльдорадио ВКонтакте!