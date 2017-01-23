Эльдорадио приглашает вас на закрытый показ комедии "День сурка"!

С 23 по 29 января в утреннем шоу на 101.4 FM выигрывайте приглашения на романтическую комедию из 90-х «День сурка»!

Если вдруг среди вас найдутся те, кто не смотрел это замечательный фильм – советуем не афишировать этот невероятный пробел в вашем зрительском багаже, а пополнить его просмотром картины в компании Эльдорадио. О достоинствах фильма говорит не только миллионная армия его поклонников по всему миру. Гильдия сценаристов США включила «День сурка» в сотню лучших сценариев всех времен. Словосочетание «день сурка» давно стало нарицательным. Но главное, что каждый просмотр фильма дарит незабываемые эмоции!

Закрытый показ великолепной комедии «День сурка» в оригинале с субтитрами состоится в День сурка – 2 февраля, в кинотеатре «Аврора».

Слушайте Эльдорадио! И до встречи в кино!

Участвуйте в розыгрыше приглашений в группе Эльдорадио ВКонтакте!