Эльдорадио приглашает вас на концерт Ванессы Мэй

С 30 января по 5 февраля слушайте утреннее шоу на Эльдорадио и выигрывайте приглашения на концерт Ванессы Мэй, который состоится 13 февраля в БКЗ «Октябрьский». Кроме того, все обладатели билетов смогут попасть на meet&greet с виртуозной скрипачкой!



Для петербургской публики артистка сыграет избранные произведения композиторов-классиков и современных авторов в собственной аранжировке. Мэй трепетно относится к оригиналам, и к каждой новой обработке подходит с присущим ей чувством стиля и вкуса. Благодаря ее таланту, признанные шедевры получают новое интересное прочтение. Вот почему к творчеству Ванессы Мэй с одинаковым уважением относятся и меломаны, и ценители традиционной классической музыки.

Слушайте Эльдорадио и не пропустите розыгрыш приглашений на концерт и встречу с восхитительной Ванессой Мэй!