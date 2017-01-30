Эльдорадио дарит своим влюбленным слушателям праздничный уик-энд и романтический ужин!

Эльдорадио дарит своим слушателям специальный подарок ко Дню всех влюбленных!

С 6 по 10 февраля слушайте 101.4 FM и принимайте участие в игре «Больше, чем любовь», где мы разыграем сертификаты на праздничный уик-энд и романтический ужин в одном из самых шикарных исторических отелей нашего города.

Хотите провести незабываемые выходные с любимым человеком?

Слушайте Эльдорадио и смотрите онлайн-трансляцию здесь!

После специального сигнала ведущего дозвонитесь в прямой эфир и ответьте на вопрос «Где находится главный приз – сертификат на праздничный уик-энд?», выбрав один из предложенных вариантов ответа. Если вы будете внимательно следить за онлайн-трансляцией или проявите удивительную догадливость – сертификат ваш!

Слушайте и смотрите Эльдорадио, играйте и выигрывайте потрясающий уик-энд и романтический ужин в одном из лучших отелей Петербурга!