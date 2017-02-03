Эльдорадио приглашает вас на «Бал сказок»!

С 6 по 12 февраля в утреннем шоу на Эльдорадио выигрывайте приглашения на праздничный спектакль-феерию «Бал сказок», который пройдет 18 февраля в БКЗ «Октябрьский».

В спектакле прозвучит музыка русских классиков, а на сцене будут показаны самые впечатляющие и чувственные сцены из знаменитых балетных постановок. Для вас будут танцевать звёзды мирового балета: Николай Цискаридзе и Фарух Рузиматов, петербургские примы-балерины Виктория Кутепова и Ирина Перрен, премьер балетной труппы Михайловского театра Иван Васильев, премьер балетной труппы Мариинского театра Игорь Колб и другие солисты балета ведущих театров России.

Программа из балетов П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, И.Ф. Стравинского и других русских классиков позволит сложить полноценное и взвешенное представление о русском балете. Поэтому «Бал сказок» будет интересен не только искушённым зрителям, но и тем, кто только открывает для себя мир классики.

Слушайте Эльдорадио! Подарите себе праздник балета!