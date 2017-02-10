Участвуйте в игре «Больше, чем любовь» в понедельник, 13 февраля!

Эльдорадио дарит своим влюбленным слушателям уик-энд и романтический ужин в одном из самых шикарных отелей Санкт-Петербурга!

Еще один день, 13 февраля, на Эльдорадио будет проходить игра «Больше, чем любовь», главный приз в которой - сертификат на праздничный уик-энд и романтический ужин в шикарном отеле исторического центра нашего города.

Хотите провести незабываемые выходные с любимым человеком? Слушайте Эльдорадио и смотрите онлайн-трансляцию из студии на нашем сайте eldoradio.ru. После специального сигнала ведущего дозвонитесь в прямой эфир и ответьте на вопрос «Где находится главный приз – сертификат на праздничный уик-энд?», выбрав один из предложенных вариантов ответа. Если вы будете внимательно следить за онлайн-трансляцией или проявите удивительную догадливость – сертификат ваш!

Слушайте и смотрите Эльдорадио, играйте и выигрывайте потрясающий уик-энд и романтический ужин в шикарном отеле Петербурга!