Эльдорадио приглашает вас на закрытый показ фильмов Мартина Скорсезе с участием Роберта Де Ниро

В группе Эльдорадио ВКонтакте мы разыгрываем приглашения на программу фильмов, посвященную одному из самых удачных творческих союзов в истории кино — режиссера Мартина Скорсезе и актера Роберта Де Ниро. Вы увидите три картины, созданные с участием этих гениальных мастеров: «Таксист», «Бешеный бык» и «Славные парни».

Эльдорадио предлагает вам уникальную возможность пересмотреть эти фильмы в оригинале на большом экране, а, быть может, впервые увидеть эти замечательные ленты, по праву именуемые классикой мирового кино! Показ пройдет с 23 по 25 февраля в кинотеатре «Аврора».

Вступайте в группу Эльдорадио ВКонтакте, делайте репост розыгрыша на свою стену и ждите приглашения в кино!

Итоги розыгрыша будут подведены 22 февраля. Желаем удачи!