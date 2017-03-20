Эльдорадио приглашает вас на фестиваль балета Dance Open

Эльдорадио с гордостью приглашает вас на крупнейший в России фестиваль балета Dance Open!

С 27 марта по 2 апреля в утреннем шоу на 101.4 FM выигрывайте пригласительные билеты на это уникальное событие культурной жизни нашего города!

Спектакли XVI сезона пройдут на Основной сцене Александринского театра с 13 по 24 апреля. По числу и статусу премьер, представительству балетных коллективов и стилистической многогранности программы зрителей ожидает крупнейший и один из самых ярких сезонов в истории Dance Open.

Счастливчикам, попавшим в эти дни в залы Александринского театра, повезет увидеть лучшие постановки от лучших балетных трупп мира.

Откроется сезон «Снежной королевой» в постановке худрука Екатеринбургского балета Вячеслава Самодурова.

15 апреля зрителей ждет эзотерический эксперимент в новейшей истории танцевального искусства от танцевальной компании «Батшева» во главе с ее бессменным лидером Охадом Наарином – «Вирус Наарина».

17 апреля зрители увидят «Золушку» Пермского балета. Худрук труппы Алексей Мирошниченко перенес сюжет сказки в Москву середины XX века.

19 апреля Национальный балет Польши представит спектакль «Буря» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Вас ждет неоклассическая хореография Кшиштофа Пастора.

21 и 22 апреля состоится исключительное событие - гастроли одной из ведущих современных балетных трупп мира – Нидерландского театра танца / NDT 1. В состав труппы под руководством мэтра Пола Лайтфута входят 28 феноменально талантливых танцовщиков. Зрители Dance Open увидят три знаменитых одноактных спектакля: «Дотянуться до звезд», «Немое пространство», а также мини-балет «Тонкая кожа».

Слушайте Эльдорадио и не упустите возможность стать зрителем фестиваля Dance Open!