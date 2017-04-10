Выигрывайте путешествия на концерты Стинга, Селин Дион, Бруно Марса и Энрике Иглесиаса на Эльдорадио

Эльдорадио дарит своим слушателям настоящие путешествия мечты!

С 3 апреля по 7 мая слушайте 101.4 FM и выигрывайте путешествия в Италию, Францию и Германию на концерты любимых музыкантов! В рамках игры «Золотая коллекция LIVE» слушатели Эльдорадио отправятся на концерты Селин Дион в Берлине, Стинга в Мёнхенгладбахе, Бруно Марса в Париже и Энрике Иглесиаса в Милане!

Слушайте Эльдорадио, запоминайте пароль дня и звоните в прямой эфир по номеру 325 101 4 сразу после специального сигнала ведущего. Возможно, следующим победителем станете именно вы!

Мы понимаем, что дозвониться в эфир порой бывает очень сложно, поэтому специально для друзей Эльдорадио ВКонтакте мы добавили еще одну эксклюзивную возможность принять участие в розыгрыше!

Запишите видео, где вы исполняете одну из ваших любимых песен Селин Дион, Стинга, Бруно Марса или Энрике Иглесиаса и загрузите его в специальный раздел в группе. Каждую неделю мы будем выбирать участника розыгрыша из группы и звонить ему в прямом эфире!

Настраивайтесь на 101.4 FM и выигрывайте путешествия в Европу на концерт любимого артиста!

Положение по игре