Розыгрыш путешествий на концерт Селин Дион в Берлине на Эльдорадио

С 10 по 16 апреля в эфире 101.4 FM мы будем радовать вас не только песнями Селин Дион, но и розыгрышами путешествий в Берлин, где 23 июля состоится концерт этой выдающейся певицы!



Вы увидите выступление одной из лучших вокалисток нашего времени и насладитесь современным Берлином. Бранденбургские ворота и Рейхстаг, старинные площади и широкие улицы с множеством кафе и ресторанов, музеи и церкви – все это ждет вас в немецкой столице.



Настраивайтесь на 101.4 FM и выигрывайте путешествия в Берлин на концерт Селин Дион! И не забывайте, что впереди у нас розыгрыши путешествий на европейские концерты Стинга, Энрике Иглесиаса и Бруно Марса!