Любимый город, мы с тобой! Игра "Золотая коллекция LIVE" приостановлена

Эльдорадио - петербургская радиостанция... И то, что случилось в нашем родном городе 3 апреля, огромная трагедия. В такие минуты, конечно же, не до развлечений.

Поэтому, не смотря на то, что игра "Золотая коллекция LIVE" стартовала, мы приняли решение её приостановить. Нет, ничто не сможет помешать нашему городу жить и дышать полной грудью, но до конца недели всем нам будет не до этого... Мы обязательно сообщим вам о возобновлении. И да, конечно же, все слушатели, которые вышли в финал (игры состоялись утром в понедельник), уже в финале. Т.е. их результат сохраняется.

Мы уверены, что вы нас понимаете и всецело поддерживаете.

Выражаем искренние слова соболезнования всем семьям, которые затронула эта беда.

В наших сердцах - Город-герой Ленинград!