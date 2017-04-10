Эльдорадио приглашает вас на концерт Натали Имбрулья!

С 10 по 16 апреля в утреннем шоу на Эльдорадио выигрывайте приглашения на концерт очаровательной австралийской певицы Натали Имбрулья, который состоится 23 апреля в клубе «Космонавт».

Петербург станет вторым российским городом, который певица включила в свой небольшой европейский тур. Концерты Натали Имбрулья всегда оставляют неизгладимый след в сердцах ее поклонников и случайно заглянувших на них зрителей. Потрясающий нежный вокал и невероятная харизма певицы никого не оставляют равнодушным. Свой последний альбом Натали Имбрулья выпустила в 2015 году, дав ему сбивающее с толку заглавие «Male». Дело в том, что певица искала вдохновение для этой работы в своих любимых музыкантах-мужчинах. Мягкий вокал Натали снимает с мужских композиций затянутый нерв, оставляя теплую лиричность. Становится понятно, что за годы на сцене Имбрулья нашла собственный гармоничный стиль, будто всю свою музыкальную карьеру искала именно эту нишу.

Слушайте Эльдорадио и не пропустите розыгрыш приглашений на концерт восхитительной Натали Имбрулья!