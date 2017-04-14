Розыгрыш приглашений на «долларовую трилогию» Серджо Леоне

Розыгрыш приглашений на «долларовую трилогию» Серджо Леоне
14.04.2017

Эльдорадио приглашает вас увидеть «долларовуюя трилогию» Серджо Леоне на большом экране! 

Слушайте шоу "Утро со светлой головой!" с 17 по 27 апреля и выигрывайте пригласительные билеты на легендарную «долларовуюя трилогию» Серджо Леоне, которая состоится с 28 по 30 апреля в кинотеатре «Аврора». Вас ждут показы фильмов «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой» на английском языке с русскими субтитрами.

28 апреля. Начало в 19:30
ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ
Режиссер: Серджо Леоне
В ролях: Клинт Иствуд, Джан Мария Волонте, Марианна Кох

Безымянный бродяга приезжает в небольшой пограничный город, разрываемый борьбой двух враждующих семейств — мексиканцев Рохо и американцев Бакстеров. Оказавшийся отличным стрелком, Человек без имени нанимается на службу то к одним, то к другим, провоцируя бандитов и извлекая из этого личную выгоду.

29 апреля. Начало в 19:00
НА НЕСКОЛЬКО ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ
Режиссер: Серджо Леоне
В главных ролях: Клинт Иствуд, Ли Ван Клиф, Джан Мария Волонте и Клаус Кински

Мы снова встречаем Человека без имени — невозмутимого стрелка с Дикого запада, в пончо которого уже появились дырки от пуль. На сей раз его зовут Монко — «однорукий», — и он объединяется с отставным полковником Мортимером для поимки банды свирепого бандита Индио.

30 апреля. Начало в 18:00
ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ
Режиссер: Серджо Леоне
В главных ролях: Клинт Иствуд, Илай Уоллак, Ли Ван Клиф

Один из самых неоднозначных вестернов в истории кино, оцененный по достоинству только в 80-х годах, после окончательного признания Серджо Леоне в среде кинематографической элиты. «Хороший, плохой, злой» считается приквелом к предыдущим частям, так как события фильма происходят во время Гражданской войны — герои Леоне, которых в этот раз трое, пробираются через обезображенный бессмысленным насилием и жестокостью Нью-Мексико в надежде урвать кусок от зарытого в землю золота Конфедерации.

Эльдорадио

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