Розыгрыш приглашений на «долларовую трилогию» Серджо Леоне

Эльдорадио приглашает вас увидеть «долларовуюя трилогию» Серджо Леоне на большом экране!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой!" с 17 по 27 апреля и выигрывайте пригласительные билеты на легендарную «долларовуюя трилогию» Серджо Леоне, которая состоится с 28 по 30 апреля в кинотеатре «Аврора». Вас ждут показы фильмов «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой» на английском языке с русскими субтитрами.

28 апреля. Начало в 19:30

ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ

Режиссер: Серджо Леоне

В ролях: Клинт Иствуд, Джан Мария Волонте, Марианна Кох

Безымянный бродяга приезжает в небольшой пограничный город, разрываемый борьбой двух враждующих семейств — мексиканцев Рохо и американцев Бакстеров. Оказавшийся отличным стрелком, Человек без имени нанимается на службу то к одним, то к другим, провоцируя бандитов и извлекая из этого личную выгоду.

29 апреля. Начало в 19:00

НА НЕСКОЛЬКО ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ

Режиссер: Серджо Леоне

В главных ролях: Клинт Иствуд, Ли Ван Клиф, Джан Мария Волонте и Клаус Кински

Мы снова встречаем Человека без имени — невозмутимого стрелка с Дикого запада, в пончо которого уже появились дырки от пуль. На сей раз его зовут Монко — «однорукий», — и он объединяется с отставным полковником Мортимером для поимки банды свирепого бандита Индио.

30 апреля. Начало в 18:00

ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ

Режиссер: Серджо Леоне

В главных ролях: Клинт Иствуд, Илай Уоллак, Ли Ван Клиф

Один из самых неоднозначных вестернов в истории кино, оцененный по достоинству только в 80-х годах, после окончательного признания Серджо Леоне в среде кинематографической элиты. «Хороший, плохой, злой» считается приквелом к предыдущим частям, так как события фильма происходят во время Гражданской войны — герои Леоне, которых в этот раз трое, пробираются через обезображенный бессмысленным насилием и жестокостью Нью-Мексико в надежде урвать кусок от зарытого в землю золота Конфедерации.