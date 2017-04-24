Розыгрыш путешествий на концерт Стинга в Германии на Эльдорадио

Долгожданная неделя началась!

С 24 по 30 апреля слушайте Эльдорадио и выигрывайте путешествия в Германию на концерт легендарного Стинга!

Включайте 101.4 FM, запоминайте пароль дня и звоните в прямой эфир по номеру 325 101 4 сразу после специального сигнала ведущего. Возможно, именно Вы станете победителем и отправитесь на запад Германии в город в Мёнхенгладбах на шоу Стинга!

Участвуйте в творческом конкурсе специально для друзей Эльдорадио ВКонтакте: запишите видео, где вы исполняете одну из ваших любимых песен Стинга, и загрузите его в специальный раздел. Возможно, удача улыбнется именно Вам!