Розыгрыш путешествий на концерт Стинга в Германии на Эльдорадио

Розыгрыш путешествий на концерт Стинга в Германии на Эльдорадио
24.04.2017

Долгожданная неделя началась!

С 24 по 30 апреля слушайте Эльдорадио и выигрывайте путешествия в Германию на концерт легендарного Стинга

Включайте 101.4 FM, запоминайте пароль дня и звоните в прямой эфир по номеру 325 101 4 сразу после специального сигнала ведущего. Возможно, именно Вы станете победителем и отправитесь на запад Германии в город в Мёнхенгладбах на шоу Стинга! 

Участвуйте в творческом конкурсе специально для друзей Эльдорадио ВКонтакте: запишите видео, где вы исполняете одну из ваших любимых песен Стинга, и загрузите его в специальный раздел. Возможно, удача улыбнется именно Вам!

 

Эльдорадио

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