Розыгрыш путешествий на концерт Энрике Иглесиаса в Милан на Эльдорадио

Игра "Золотая коллекция LIVE" на Эльдорадио продолжается: с 1 по 7 мая на 101.4 FM мы разыгрываем путешествия в Милан на концерт самого известного латиноамериканского музыканта - Энрике Иглесиаса!

Включайте 101.4 FM, запоминайте пароль дня и звоните в прямой эфир по номеру 325 101 4 сразу после специального сигнала ведущего. Возможно, именно Вы станете победителем и отправитесь в Италии на шоу Энрике Иглесиаса!

А также принимайте участие в творческом конкурсе специально для друзей Эльдорадио ВКонтакте: запишите видео, где вы исполняете любимую песню Энрике Иглесиаса, и загрузите его в специальный раздел. Возможно, удача улыбнется именно Вам!