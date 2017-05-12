Эльдорадио приглашает на весенний праздник фонтанов в Петергофе

С 15 по 19 мая в утреннем шоу на Эльдорадио выигрывайте приглашения на весенний праздник фонтанов «Путешествие в страну Дон Кихота», который состоится 20 мая на Большом Каскаде Нижнего парка Петергофа.

На весеннем празднике фонтанов зрители смогут почувствовать себя частью настоящей испанской феерии, насладиться колоритом этой страны и погрузиться в ее солнечную атмосферу.

В ходе театрализованного представления «Путешествие в страну Дон Кихота» гости увидят яркие страницы испанской культуры: танцы под ритмы фламенко, храбрых тореадоров, оживших героев с картин Эль Греко и Диего Веласкеса, сюрреалистический мир Сальвадора Дали, и вновь сражающегося с ветряными мельницами Дон Кихота.

Красочная церемония открытия летнего сезона завершится фейерверком, который озарит небо в цвета испанского флага.

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на праздник фонтанов!