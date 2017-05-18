"Классика на Дворцовой" при поддержке Эльдорадио

У каждого места свой гений. История Петербурга, особенно в свете отмечаемого в этом году столетия октябрьских событий, неотвратимо свидетельствует: как бы ни обнулялся счетчик судьбы, подлинные традиции – гении места – сильнее любых обстоятельств. Они сохраняют облик города, его ценности и его голос, очищенный от шума истории и отзвука мировых катастроф.

27 мая на Дворцовой площади, при поддержке Эльдорадио, в очередной раз пройдет шоу мирового оперного и хореографического искусства "Классика на Дворцовой".

Программа шоу, которая за пять лет не повторилась ни разу, обещает быть уникальной и на этот раз: солисты ведущих оперных сцен мира – Ла Скала, Ковент Гарден, Метрополитен Опера, Парижской и Венской оперы, в том числе представители отечественной оперной школы, исполнят изысканные классические произведения, старинные неаполитанские песни, фрагменты из известных оперетт.

В этом году «Классика на Дворцовой» удивит еще большей зрелищностью. Успешно реализуемая все эти годы режиссерская идея превращения каждого номера в мини-спектакль – с роскошными костюмами, полноценной драматургией и художественной атмосферой – будет усилена, благодаря ярким сценографическим решениям.

Колонны и прочие элементы сценических конструкций затянут светодиодными экранами, которые, благодаря уникальному для каждого номера видеоконтенту, превратятся в живые декорации. На сцене будут распускаться цветы и танцевать дриады, а через несколько мгновений она преобразится, и артисты попадут на залитую солнцем площадь старинного испанского города. Многочисленные зеркала, стирая горизонты виртуальных пространств, создадут эффект бесконечности культурных и исторических аллюзий, возникающих и исчезающих на фоне архитектурной доминанты – барочного фасада Зимнего дворца.

Вход свободный. Начало в 21-00.