"Роман с городом" на Эльдорадио

Каждый будний день в 13-30 на Эльдорадио слушайте программу "Роман с городом" с Ольгой Шмелёвой.

Из нашей программы вы узнаете интересные истории и малоизвестные факты из жизни Санкт-Петербурга. "Роман с городом" приоткроет вам завесы многих тайн!

Слушайте каждый будний день на 101.4 FM!

Пользователи смартфонов могут прослушать выпуски программы у себя в подкастах. Устанавливайте бесплатное приложение, позволяющее слушать подкасты на вашем смартфоне, и подписывайтесь на наш подкаст "Роман с городом". Все выпуски программы вам будут доступны в любое время.

На Apple iPhone/iPad: https://goo.gl/m4ljmq

На Android устройствах: https://goo.gl/hUx4JA