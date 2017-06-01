Розыгрыш приглашений на ретроспективу фильма "Индиана Джонс" на Эльдорадио

Эльдорадио приглашает своих слушателей на ретроспективу трёх фильмов о приключениях Индианы Джонса на большом экране!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 1 по 9 июня и выигрывайте пригласительные билеты на легендарные классические фильмы об Индиане Джонса, снятые Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом, показ которых пройдет с 9 по 11 июня в кинотеатре "Аврора" на Невском проспекте. Вы увидите фильмы "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Индиана Джонс и храм судьбы" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход" на английском языке с русскими субтитрами.

9 июня. Начало в 19:00

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

Режиссёр: Стивен Спилберг

В ролях: Харрисон Форд, Карен Аллен, Пол Фримен, Альфред Молина

Действие первого фильма о приключениях знаменитого охотника за сокровищами происходит в 1936 году и сосредоточено вокруг противостояния американской разведки и набирающей силу немецкой армии под началом Адольфа Гитлера. Стремясь обрести власть над Европой и всем миром, нацисты обращаются к оккультным и мистическим практикам и начинают поиски Ковчега завета, который, согласно легенде, может сделать любое войско непобедимым. Для того, чтобы заветный артефакт не попал не в те руки, представители секретных служб США обращаются к ученому-археологу Индиане Джонсу, который отправляется в Египет в сопровождении красавицы Мэрион.

10 июня. Начало в 19:00

Индиана Джонс и храм судьбы

Режиссер: Стивен Спилберг

В главных ролях: Харрисон Форд, Кейт Кэпшоу, Джонатан Ке Кван, Амриш Пури

В этот раз знаменитый профессор рискует своей жизнью ради спасения жителей индийской деревни Майапур, чье главное сокровище похитили кровожадные соседи — туги, поклоняющиеся древней богине Кали, символу Разрушения. Компанию в борьбе против опасных разбойников ему составят 11-летний мальчик по прозвищу Коротышка и певица шанхайского варьете Уилли. «Индиана Джонс и храм судьбы» представляет собой приквел первого фильма, рассказывая о событиях, произошедших за год до начала поисков утраченного Ковчега.

11 июня. Начало в 19:00

Индиана Джонс и последний крестовый поход

Режиссер: Стивен Спилберг

В главных ролях: Харрисон Форд, Шон Коннери, Элисон Дуди, Денхолм Эллиотт

Фильм, который должен был стать последним в трилогии о приключениях знаменитого Индианы Джонса, рассказывает о его приключениях 1938 года, а значит, мы вновь встретимся с персонажами первой части — Саллахом и Маркусом Броуди. В очередной схватке с нацистами им приходится объединиться ради поисков Святого Грааля, в ходе которых мы встретимся с лучшим специалистом по изучению древней христианской святыни — отцом Индианы, Генри Джонсом-старшим в исполнении Шона Коннери — кто же еще мог стать отцом культового археолога, как не легендарный спецагент Джеймс Бонд?