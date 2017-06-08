Эльдорадио приглашает вас на Фестиваль цветов!

12 июня в Санкт-Петербурге при поддержке Эльдорадио состоится одно из самых красивых событий этого лета - Международный фестиваль цветов!



В этом году всё начнется в 14:00 на Невском проспекте, по которому пройдёт "Парад цветов" от Аничкова моста до Дворцовой площади. В грандиозном и ярком шествии принимают участие мобильные платформы, конные экипажи и ретро-автомобили, сопровождаемые моделями в цветочных костюмах, артистами уличных театров и духовыми оркестрами.



После "круга почета" по Дворцовой площади, все объекты "Парада Цветов" станут экспонатами выставки и будут доступны для публики до конца дня. Каждый желающий сможет насладиться красотой цветочных композиций и сделать фотографии на память.



В 16:00 на сцене состоится официальная церемония открытия Фестиваля. Гостей ждет обширная конкурсная программа "Шоу Цветов". Зрелищные конкурсы включают в себя множество различных номинаций: цветочных платьев, причесок, зонтиков и других.



В 18:00 начнется большая концертная программа "Бал Цветов". На сцену Дворцовой площади выйдут ведущие певцы мировой оперной сцены, солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской оперы. В программе прозвучат шедевры мировой классики, знаменитые увертюры и арии, популярные неаполитанские песни и русские романсы.



Вход на Фестиваль свободный!