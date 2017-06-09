Розыгрыш приглашений на "Императорские сады России" на Эльдорадио

Эльдорадио приглашает своих слушателей на X Международный фестиваль "Императорские сады России"!



С 10 по 14 июня слушайте утреннее шоу на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на юбилейный фестиваль садово-паркового искусства в Петербурге.



Специально для друзей Эльдорадио ВКонтакте мы запустили еще один розыгрыш в нашей группе. Вступайте в группу https://vk.com/eldoradio и принимайте участие!



Фестиваль "Императорские сады России" будет проходить в Михайловском саду с 9 по 18 июня. Тема фестиваля в этом году - "Авангарденс". Это современный взгляд на садово-парковое искусство, основанный на экологических принципах и вдохновленный яркими образами и идеями русского авангардного искусства. Каждый день посетителей ждет насыщенная культурная программа, в которой принимают участие авангардные театры



Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на X Международный фестиваль "Императорские сады России".