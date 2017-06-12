Эльдорадио дарит велосипеды

В Петербурге наступило долгожданное лето - самое время для того, чтобы устраивать романтические велопрогулки и наслаждаться красотой нашего города под музыку Эльдорадио! А тут ещё и розыгрыш скоро.

С 19 июня слушайте 101.4 FM, запоминайте пароли дня и выигрывайте велосипеды! "Пароль дня", который будут сообщать ведущие во время эфира – ваш ключ к победе!

Принять участие в игре можно двумя способами:

1. Дозвониться первым по телефону 325 101 4 во время того, как в эфире звучит песня группы Queen - Bicycle Race.

2. Выложить фото на тему "Я, лето и Эльдорадио" в альбом игры в группу Вконтакте: https://vk.com/album-4581_245205798 и поделиться этой записью у себя на странице!

Обратите внимание, что знать "пароль" нужно в обоих способах участия в игре!

Настраивайтесь на 101.4 FM! Сделайте ваше лето ярче с Эльдорадио!