Эльдорадио приглашает на киноконцерт "Ла-Ла Ленд" с оркестром!

С 12 по 18 июня на Эльдорадио участвуйте в розыгрыше приглашений на уникальный киноконцерт "Ла-Ла Ленд" с симфоническим оркестром. Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на "Ла-Ла Ленд" - фильм-обладатель многих престижных премий, таких как: "Оскар" - лучшая режиссура и лучшая музыка, Венецианский кинофестиваль - Эмма Стоун получила награду за лучшую женскую роль, "Оскар" - лучшая режиссура и лучшая музыка, а также награды в премиях "Золотой глобус" и BAFTA.

Специально для друзей Эльдорадио Вконтакте мы запускаем розыгрыш в группе. Поделитесь этой записью - https://vk.com/wall-4581_11054 у себя на странице и участвуйте!

19 июня мы подведем итоги и объявим победителя. Розыгрыш проходит среди участников сообщества Эльдорадио .

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте пригласительные на "Ла-Ла Ленд"!