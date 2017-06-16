Эльдорадио приглашает на "Фотоувеличение" Микеланджело Антониони

Смотрите классику мирового кино на большом экране вместе с Эльдорадио!

С 19 по 23 июня в утреннем шоу на Эльдорадио выигрывайте приглашения на эксклюзивный показ фильма классика итальянского кино Микеланджело Антониони "Фотоувеличеиние", который пройдет в кинотеатре "Аврора" 23-24 июня!

Микеланджело Антониони - итальянский кинорежиссёр и сценарист, классик европейского авторского кино, которого называли "поэтому отчуждения и некоммуникабельности".

"Фотоувеличение" - история фотографа, случайно запечатлевшего на пленку то, что увиденным быть не должно, основана на рассказе Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Молодой и успешный Томас в исполнении Дэвида Хеммингса на первый взгляд — хладнокровный профессионал, привыкший иметь дело с послушными каждому его слову фотомоделями, — постепенно открывается зрителю с другой стороны...

Смотрите лучшие картины с Эльдорадио!