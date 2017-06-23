Эльдорадио приглашает на "Полночь в Париже"

Эльдорадио приглашает на &quot;Полночь в Париже&quot;
23.06.2017

Эльдорадио приглашает своих слушателей на показ одного из самых романтичных фильмов современного классика кино, Вуди Аллена, - трогательную, немного сюрреалистичную картину «Полночь в Париже». 

Специально для друзей Эльдорадио Вконтакте мы запускаем конкурс! Делитесь этой записью - https://vk.com/wall-4581_11171 у себя на странице и участвуйте в розыгрыше пригласительных билетов на показ знаменитой картины, который состоится 27 июня в киноцентре "Родина". 

26 июня мы подведем итоги и объявим победителей. Розыгрыш проходит среди участников сообщества Эльдорадио - https://vk.com/eldoradio​

Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами. 

Эльдорадио

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