Выигрывайте приглашения на Усадьбу Jazz

Эльдорадио приглашает своих слушателей на Усадьбу Jazz!

С 17 по 28 июля слушайте Эльдорадио и выигрывайте пригласительные билеты на один из самых любимых фестивалей под открытым небом!

Усадьба Jazz объединяет jazz, funk, world music и многие другие музыкальные изыски. Фестиваль состоится 29 июля в ЦПКиО им. Кирова на Елагином Острове.

В этом году на Усадьбе Jazz выступят: один из лучших джазовых гитаристов мира Джон Скофилд в составе John Scofield Uberjam Band (США), наследники странствующих африканских бардов Ba Cissoko (Гвинея), давно вошедшая в историю русской музыки группа "АукцЫон", финалистка бразильского шоу "Голос" - Ju Moraes (Бразилия), Amine & Hamza (Тунис), Тина Кузнецова с возродившимся проектом Zventa Sventana, ВИА "Пролетарское Танго" и другие.