На "Лебединое озеро" с Эльдорадио

С 31 июля по 11 августа в утреннем шоу Эльдорадио разыгрывает приглашения на классический балет «Лебединое озеро»! Самый первый балет Петра Ильича Чайковского, который стал настоящей визитной карточкой "русского балета" вновь на сцене театров Петербурга!

Основная интрига этого балета во все времена - это то, что и белого лебедя (сама чистота и нежность), и черного лебедя (искусительницу) должна исполнять одна и та же балерина. У балерины-солистки должно получиться оба эти образа.

Постановки пройдут на площадках: Мариинский-2, БДТ, Театр им. Комиссаржевской, Театр Музыкальной комедии.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на «Лебединое озеро»!