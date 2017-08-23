Новая рубрика #ЭЛЬДОРАДИО в утреннем шоу

Эльдорадио запускает новую рубрику в шоу "Утро со светлой головой"!

Покажите нам, как выглядит ваше идеальное утро?

Выкладывайте свои фото на тему идеального утра на свою страницу ВКонтакте, Instagram или Facebook c хештегом #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам подарки.

Просыпайтесь вместе с Эльдорадио!

Вступайте в нашу группу Вконтакте, будьте с нами в Фейсбуке, подписывайтесь на Инстаграм Эльдорадио! Будем дружить везде.