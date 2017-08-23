Новая рубрика #ЭЛЬДОРАДИО в утреннем шоу

Новая рубрика #ЭЛЬДОРАДИО в утреннем шоу
23.08.2017

Эльдорадио запускает новую рубрику в шоу "Утро со светлой головой"!

Покажите нам, как выглядит ваше идеальное утро?

Выкладывайте свои фото на тему идеального утра на свою страницу ВКонтакте, Instagram или Facebook c хештегом #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам подарки. 

Просыпайтесь вместе с Эльдорадио

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Эльдорадио

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