Новая рубрика #ЭЛЬДОРАДИО в утреннем шоу
23.08.2017
Эльдорадио запускает новую рубрику в шоу "Утро со светлой головой"!
Покажите нам, как выглядит ваше идеальное утро?
Выкладывайте свои фото на тему идеального утра на свою страницу ВКонтакте, Instagram или Facebook c хештегом #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам подарки.
Просыпайтесь вместе с Эльдорадио!
Вступайте в нашу группу Вконтакте, будьте с нами в Фейсбуке, подписывайтесь на Инстаграм Эльдорадио! Будем дружить везде.