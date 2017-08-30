"TheБэсты" на Эльдорадио

Новая рубрика "TheБэсты" в утреннем шоу на Эльдорадио!

У каждой песни, которая звучит в эфире 101.4 FM, богатая история. А у многих еще и несколько версий исполнения!

Каждую среду Лена Денисова и Дима Довженко выбирают 3 самые интересные, на их взгляд, версии одного хита. Дима сначала рассказывает историю создания легендарной песни, а потом включает для сравнения три фрагмента в разном исполнении. Вместе со слушателями Эльдорадио ведущие выбирают лучшую версию. Принять участие в голосовании за лучшую композицию вы можете в группе Эльдорадио ВКонтакте.

Слушайте "TheБэсты" по средам в утреннем шоу на 101.4 FM!