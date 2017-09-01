Мобильное приложение Эльдорадио

Мобильное приложение Эльдорадио
01.09.2017

Эльдорадио представляет мобильное приложение для Android и iOS!

Загружайте бесплатное приложение сейчас и наслаждайтесь любимой музыкой в любое время и в любом месте! 

  • Слушайте радио в высоком качестве или выбирайте качество потока в зависимости от скорости вашего Интернет-соединения.
  • Мгновенно узнавайте названия песен, которые звучали в эфире Эльдорадио.
  • Читайте новости и первыми узнавайте об акциях и розыгрышах Эльдорадио.
  • Подписывайтесь на подкасты Эльдорадио и следите за новыми выпусками любимых программ и рубрик.

Скачивайте мобильное приложение Эльдорадио и слушайте любимую музыку на вашем смартфоне! 

На Apple iPhone/iPad: https://goo.gl/pRmwQa

На Android устройствах: https://goo.gl/qfG2So​

Эльдорадио

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