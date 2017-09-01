Мобильное приложение Эльдорадио
01.09.2017
Эльдорадио представляет мобильное приложение для Android и iOS!
Загружайте бесплатное приложение сейчас и наслаждайтесь любимой музыкой в любое время и в любом месте!
- Слушайте радио в высоком качестве или выбирайте качество потока в зависимости от скорости вашего Интернет-соединения.
- Мгновенно узнавайте названия песен, которые звучали в эфире Эльдорадио.
- Читайте новости и первыми узнавайте об акциях и розыгрышах Эльдорадио.
- Подписывайтесь на подкасты Эльдорадио и следите за новыми выпусками любимых программ и рубрик.
Скачивайте мобильное приложение Эльдорадио и слушайте любимую музыку на вашем смартфоне!
На Apple iPhone/iPad: https://goo.gl/pRmwQa
На Android устройствах: https://goo.gl/qfG2So