Розыгрыш приглашений на Осенний праздник фонтанов в Петергофе

Эльдорадио приглашает на Осенний праздник фонтанов в Петергофе!

С 4 по 10 сентября слушайте Эльдорадио и выигрывайте пригласительные билеты на мультимедийный спектакль "Хождение за три моря". Шоу состоится 15 и 16 сентября в рамках Осеннего праздника фонтанов в Петергофе.

Слушайте утреннее шоу на 101.4 FM и делитесь фотографиями на тему своего идеального утра!

Выкладывайте фото на свою страницу ВКонтакте, Instagram или Facebook c хештегом #эльдорадио. Всю неделю авторам самых интересных кадров Лена Денисова и Дима Довженко будут дарить приглашения на Осенний праздник фонтанов.

Покажите нам, как выглядит ваше идеальное утро, и выиграйте приглашения на мультимедийное шоу!

Мультимедийный спектакль "Хождение за три моря"

Название шоу выбрано не случайно – так называются путевые заметки тверского купца Афанасия Никитина, первым совершившего путешествие в Индию в конце XV века. Но в нем заложен и другой смысл: «тремя морями» можно назвать стихии – водную, воздушную и космическую – которые на протяжении нескольких столетий, одну за другой, покорили выдающиеся русские первопроходцы.

Перед зрителями пройдет череда выдающихся личностей – Афанасий Никитин, Ермак, Петр Первый, Иван Крузенштерн, Николай Миклухо-Маклай, Валерий Чкалов, Юрий Гагарин. Каждый из них открывал новые горизонты и отодвигал все дальше границы мира, известного современникам.