Розыгрыш приглашений на концерт Брайана Ферри

Эльдорадио приглашает вас на шоу Брайана Ферри!

Слушайте 101.4 FM с 18 по 22 сентября и выигрывайте приглашения на концерт, который состоится 11 октября в Санкт-Петербурге!

Знаменитый музыкант и певец Брайан Ферри возвращается в Санкт-Петербург с новым европейским шоу "Avonmore"-2017! Поклонников Брайана ждут как проверенные временем песни, так и новые композиции. Британец Брайан Ферри начал свой творческий путь в 1971 году, выступая в составе популярной группы Roxy Music. Вскоре он покинул группу и начал успешно выступать сольно.

Известный как «один из самых оригинальных и изобретательных исполнителей в популярной музыке», элегантный, утонченный и обаятельный сценический образ Брайана Ферри завоевал любовь поклонников по всему миру. Его вокальный гений проявляет свои неповторимые способности в сочетании разнообразных музыкальных жанров: «от французского шансона через классическую эстрадную песню к тяжелому року».

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на концерт легендарного Брайана Ферри!