Розыгрыш приглашений на фильмы Пола Верховена на Эльдорадио

Эльдорадио приглашает своих слушателей на показ трёх научно-фантастических фильмов культового режиссёра Пола Верховена на большом экране!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 2 по 8 октября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на остросюжетные фильмы, снятые знаменитым голландским режиссёром Полом Верховеном!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями Вконтакте, Facebook или Instagram и указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные в кино!

Показ картин при поддержке Эльдорадио состоится с 13 по 15 октября в кинотеатре "Аврора". В программе показы фильмов "Робокоп", "Вспомнить всё" и "Звёздный десант" на английском языке с русскими субтитрами.

13 октября. Начало в 19:20

Робокоп

Режиссёр: Пол Верховен

В ролях: Питер Уэллер, Нэнси Аллен, Ронни Кокс, Кертвуд Смит

Алекс Мёрфи, полицейский из Детройта, был почти убит бандой преступников при исполнении служебных обязанностей и возвращен к жизни в виде получеловека-полумашины, чтобы восстановить справедливость. Теперь он — Робокоп, киборг, обладающий математической логикой и человеческой интуицией. «Робокоп» был первой американской картиной Верховена и его пропуском в мир дорогих остросюжетных блокбастеров. Сатира на американское общество, где материализм достиг своего пика, а хиппи променяли свободную любовь на корпоративные идеалы, антиутопия, напоминающая о «Бегущем по лезвию» и «Терминаторе» и просто сверхжестокий по меркам 80-х фильм, внутри которого тесно переплетены критика потребления и библейские аллюзии.

14 октября. Начало в 17:00

Вспомнить всё

Режиссёр: Пол Верховен

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Шэрон Стоун

Фильм основан на рассказе «Мы вам всё припомним» главного фантаста для любителей кино Филипа Дика. В 2048 году в полицейском государстве проживает строитель Дуглас Куэйд, добропорядочно и трудолюбиво исполняя свой долг. Проблема Куэйда в том, что он слишком часто видит один и тот же сон, где он в образе высококлассного наемника совершает героические подвиги на Марсианских ландшафтах. Отправившись в компанию по имплантации ложных воспоминаний, Дуглас узнает о себе страшную правду — на его памяти стоит блокировка, его зовут Хаузер, и он — один из лучших тайных агентов, когда-то работавших на Марсе. Второй американский фильм Верховена выводит на сцену нетипичного для научной фантастики персонажа — не супермена, а одиночку, борющегося против окружающей действительности и преданного реальностью и собственным сознанием. Именно его уязвимость и невинность открывают в фильме стороны, позволяющие говорить о том, что «Вспомнить всё» — больше, чем просто триллер, экшн и боевик.

15 октября. Начало в 17:00

Звёздный десант

Режиссёр: Пол Верховен

В главных ролях: Каспер Ван Дьен, Дениз Ричардс

Фильм, обвиненный критиками в пропаганде фашизма и милитаризма, а на деле представляющий собой тонкую и жестокую сатиру на американскую внутреннюю политику 90-х годов, был снят по мотивам одноименного произведения писателя-фантаста Роберта Хайнлайна по сценарию Эдварда Ноймайера. Облекая бескомпромиссную критику современной действительности в оболочку зрелищного боевика, снабженного пачкой цитат из Лени Рифеншталь и Фрэнка Капры, Верховен описывает космическую войну между землянами и насекомоподобными инопланетянами — «арахнидами». Главный герой Джонни Рико вступает в ряды звёздного десанта и, участвуя в сражениях на других планетах, проходит путь от рядового до офицера.