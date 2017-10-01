Эльдорадио приглашает вас на концерт Тони Брэкстон!

Со 2 по 6 октября слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на концерт неповторимой Тони Брэкстон, который состоится 14 октября в Ледовом дворце! Сразу после того, как в эфире зазвучит песня Тони Брэкстон, звоните по телефону 325 101 4 и получайте пригласительные на шоу в подарок от Эльдорадио.

Легендарная певица возвращается в Петербург в рамках мирового тура "TONI BRAXTON HITS TOUR"! Выдающаяся певица и актриса, обладательница тёплого контральто, музыкант и автор песен, известная своими проникновенными творениями в стиле ритм-энд-блюза, соула, поп-музыки, обладательница 7 статуэток "Грэмми", выступит в нашем городе со своими хитами и самыми свежими композициями.

Песни Тони Брэкстон стали достоянием мировой популярной музыки, а количество проданных альбомов перевалило за 65 миллионов экземляров.

Слушайте Эльдорадио и выигрывйте приглашения на шоу восхитительной Тони Брэкстон!