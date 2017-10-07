Розыгрыш приглашений на ретроспективу фильмов Франусуа Озона

Эльдорадио приглашает своих слушателей на ретроспективу фильмов знаменитого французского режиссёра Франсуа Озона на большом экране!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 9 по 13 октября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на фильмы, снятые Франсуа Озоном!

Показ картин при поддержке Эльдорадио состоится в кинотеатре "Аврора". В программе показы фильмов "В доме", "Убежище", "5х2" и "Восемь женщин" на французском языке с русскими субтитрами.

8 ноября

В доме

Режиссёр: Франсуа Озон

В ролях: Фабрис Лукини, Кристин Скотт Томас, Эрнст Умоер

Школьный учитель литературы разочаровывается в своих учениках, считая их полной бездарностью. Но однажды один из его учащихся начинает приносить ему увлекательные сочинения, в которых он описывает жизнь одной французской семьи. Учитель настолько увлечен произведениями, что не сразу понимает, что все описанные сюжеты взяты из быта родителей другого его ученика. Что же делать бедному литератору – поговорить с начинающим «писателем» или же продолжить читать его шедевры?

13 ноября

Убежище

Режиссёр: Франсуа Озон

В ролях: Изабель Карре, Луи-Ронан Шуази, Пьер Луи-Каликст

Мусс и Люк проводят незабываемую ночь в роскошной парижской квартире, развлекаясь сексом и наркотиками. Но это развлечение заканчивается весьма трагично – комой. Выбирается из нее лишь главная героиня, которая узнает, что беременна. Чтобы разобраться в себе и решить, как быть с ребенком, она уезжает в маленький полузаброшенный домик в деревне. Но однажды в ее «убежище» вторгается младший брат Люка.

20 ноября

5х2

Режиссёр: Франсуа Озон

В главных ролях: Валерия Бруни-Тедески, Стефан Фрейсс

Лента рассказывает о разрушении брака Жиля и Марион в пяти эпизодах их супружеской жизни: их знакомство, свадьба, рождение первенца, обед с друзьями и развод.

27 ноября

Восемь женщин

Режиссёр: Франсуа Озон

В ролях: Катрин Денёв, Фанни Ардан, Изабель Юппер, Эммануаль Бенуар, Вирджини Ледуайен, Даниель Дарьё, Эммануль Беар, Людивин Санье, Фирмин Ришар.

В канун Рождества семья собирается в огромном доме во французской глубинке, чтобы вместе отметить праздник. Но празднованию мешает убийство хозяина дома. Восемь любящих женщин начинают расследование, в ходе которого у каждой из них выявляется мотив для совершения преступления и каждая становится под подозрением. Этот день открывает многие семейные тайны.