Выиграйте встречу с Тони Брэкстон на Эльдорадио

Отличные новости для поклонников Тони Брэкстон: только 9 и 10 октября в утреннем шоу на Эльдорадио мы разыграем личную встречу с певицей!

Слушайте "Утро со светлой головой!" на 101.4 FM 9 и 10 октября, звоните по телефону 325 101 4, как только услышите песню Тони Брэкстон, и выигрывайте личную встречу с Тони.

Встреча с певицей состоится в рамках петербургского концерта Тони Брэкстон в Ледовом дворце при поддержке Эльдорадио. Знаменитая певица и актриса выступит в нашем городе со своими хитами и самыми свежими композициями