Выиграйте встречу с Тони Брэкстон на Эльдорадио

Выиграйте встречу с Тони Брэкстон на Эльдорадио
08.10.2017

Отличные новости для поклонников Тони Брэкстон: только 9 и 10 октября в утреннем шоу на Эльдорадио мы разыграем личную встречу с певицей

Слушайте "Утро со светлой головой!" на 101.4 FM 9 и 10 октября, звоните по телефону 325 101 4, как только услышите песню Тони Брэкстон, и выигрывайте личную встречу с Тони. 

Встреча с певицей состоится в рамках петербургского концерта Тони Брэкстон в Ледовом дворце при поддержке Эльдорадио. Знаменитая певица и актриса выступит в нашем городе со своими хитами и самыми свежими композициями

Эльдорадио

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