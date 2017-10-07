Розыгрыш приглашений на спектакль "Бал сказок" на Эльдорадио

Эльдорадио приглашает вас на праздничный спектакль-феерию "Бал сказок"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 9 по 13 октября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на спектакль "Бал сказок" в БКЗ "Октябрьский"!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями Вконтакте, Facebook или Instagram и указывайте хэштег #эльдорадио. Всю неделю Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на спектакль!

В спектакле объединены самые чувственные, самые запоминающиеся и впечатляющие сцены из знаменитых балетных постановок Петипа, Фокина и Цискаридзе. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и многое другое - организаторы отобрали лучшее из лучшего, связали единой нитью, чтобы представить ценителям русской балетной классики.

На сцене выступят звёзды мирового балета: Николай Цискаридзе и Фарух Рузиматов, петербургские примы-балерины Виктория Кутепова и Ирина Перрен, премьер балетной труппы Михайловского театра Иван Васильев, премьер балетной труппы Мариинского театра Санкт-Петербурга Игорь Колб и другие артисты.

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на спектакль "Бал сказок"!