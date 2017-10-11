Выигрывайте путешествия на лучшие оперы мира на Эльдорадио

Эльдорадио представляет финальный сезон игры "Золотое приключение осени"!

С 16 октября по 12 ноября слушайте 101.4 FM и выигрывайте незабываемые путешествия на двоих в Париж, Милан, Вену и Москву на лучшие оперы мира! Перелеты, проживание и приглашения в легендарные оперные театры - все включено! Вас ждут Гранд Опера в Париже, Ла Скала в Милане, Венская опера в Вене, Большой театр в Москве.

Каждую неделю Эльдорадио разыгрывает путешествие в новый город!

Слушайте любимую музыку на 101.4 FM, запоминайте пароль дня и звоните в прямой эфир по номеру 325 101 4 сразу после специального сигнала ведущего! Слушатель, который дозвонился в эфир и верно назвал пароль дня, попадает в финал и получает приглашение на специальное закрытое мероприятие Эльдорадио, где состоится определение и награждение победителей.

Слушайте Эльдорадио, не пропустите ваше золотое приключение осени!

Положение по игре