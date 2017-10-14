Эльдорадио приглашает на концерт Оркестра Гленна Миллера

С 16 по 29 октября слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на выступление знаменитого Оркестра Гленна Миллера, которое состоится в Санкт-Петербурге 10 ноября.

Слушайте утреннее шоу на 101.4 FM и делитесь фотографиями на тему своего идеального утра в социальных сетях!

Выкладывайте фото на свою страницу ВКонтакте, Instagram или Facebook c хештегом #эльдорадио. Авторам самых интересных кадров Лена Денисова и Дима Довженко подарят пригласительные билеты на концерт Оркестра Гленна Миллера.

Европейский Оркестр Гленна Миллера собрал самых сильных музыкантов западной Европы. Прославленный коллектив выступит в Петербурге с лучшими образцами американского джаза: Гленн Миллер, Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Элла Фицжеральд, а также инструментальное исполнение, мужской и женский вокал!

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на концерт Оркестра Гленна Миллера!