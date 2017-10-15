Выигрывайте приглашения на концерт Нино Катамадзе на Эльдорадио

Эльдорадио приглашает вас на концерт Нино Катамадзе и группы Insight!

С 16 по 20 октября слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на концерт Нино Катамадзе и группы Insight, который состоится 28 октября в Санкт-Петербурге!

Выдающаяся грузинская певица вместе со своей группой Insight споёт для петербуржцев всё самое лучшее. Сочные и как никогда объёмные оркестровые аранжировки песен будут воплощены на сцене вокальным ансаблем "Швидкаца", струнным оркестром "Большой романтик" и брасс-секцией филармонии Jazz Guardians. На сцене перед нами джаз, пропущенный через призму национального грузинского колорита, обогатится широкой палитрой новых ярких красок и тонких оттенков!

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на выступление прекрасной Нино Катамадзе в Петербурге!