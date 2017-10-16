Выиграйте путешествие в Милан и приглашения в Ла Скала на Эльдорадио

"Золотое приключение осени" на Эльдорадио началось!

С 16 по 20 октября, мы разыгрываем путешествие на двоих в Милан и приглашения в театр Ла Скала!

Включайте 101.4 FM, запоминайте пароль дня, который ведущие повторяют в эфире, и звоните по номеру 325 101 4 сразу после специального сигнала! Знание пароля дает вам шанс выиграть настоящее путешествие мечты в итальянскую столицу оперы и мировую столицу моды. Перелет, проживание, приглашения в Ла Скала - все включено! Желаем удачи!

Знаменитый Милан - второй по величине город в Италии. Столица мировой моды и грандов европейского футбола! Главные достопримечательности Милана - это белоснежный мраморный собор Дуомо и замок миланских герцогов Сфорца.

Главный театр города - Ла Скала является одним из ведущих театров мира! Именно в величественный театр Ла Скала отправится победитель игры "Золотое приключение осени" на Эльдорадио!

Слушайте Эльдорадио, не пропустите ваше золотое приключение осени!