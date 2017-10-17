Узнавайте о начале розыгрыша в эфире в мобильном приложении Эльдорадио

Если вы до сих пор не установили мобильное приложение Эльдорадио для Android и iOS на свой смартфон, сейчас самое подходящее время!

Теперь с его помощью вы можете не только слушать прямой эфир, теперь вы можете получать оповещения о начале игры "Золотое приключение осени" в эфире Эльдорадио! Мобильное приложение подскажет вам, через сколько минут розыгрыш стартует в эфире, и повысит ваши шансы выиграть путешествия в Милан, Париж, Вену и Москву!

Розыгрыши на Эльдорадио проходят в течение всего дня. Для того, чтобы не тревожить пользователей мобильного приложения Эльдорадио ранним утром или поздним вечером, мы отправляем уведомления о старте игры в эфире один раз в день!

Скачивайте мобильное приложение Эльдорадио - не упустите ваше "Золотое приключение осени".

На Apple iPhone/iPad: https://goo.gl/pRmwQa

На Android устройствах: https://goo.gl/rL6vD9