Новая неделя и новый розыгрыш на Эльдорадио!

C 23 по 27 октября слушайте 101.4 FM и выигрывайте путешествие на двоих в Вену и приглашения в Венскую оперу!

Вена – город-музыка, город-праздник! Опера в Вене так или иначе имеет отношение к каждому. Столица Австрии вдохновляла многих музыкантов на создание гениальных произведений. Штраус, Шуберт, Шёнберг, Бетховен создавали здесь свои увертюры и симфонии, которые звучали со сцены Венской придворной оперы. Прошло более века, и до сих пор выступить на этой сцене считается огромной честью даже для самых прославленных музыкантов и танцоров во всем мире. Посетить Венскую оперу – событие, ради которого сотни тысяч туристов ежегодно приезжают в Вену!

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