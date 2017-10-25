TheБэсты на Эльдорадио: Les Champs-Elysees

25 октября в TheБэстах на Эльдорадио мы слушаем одну из самых французских песен в истории - "Les Champs-Elysees​". Хотя французского в песне не так уж и много: исполнил её американец, а оригинал написали англичане.

Впервые песня "Waterloo road" (именно под таким названием она и была написана) была исполнена британской группой Jason Crest в 1968 году. Спустя год поэт-песенник Пьер Деланоэ переделал "Waterloo road" в "Les Champs-Elysees​". Версия в исполнении Джо Дассена моментально стала хитом, ее начали исполнять на многих языках мира.

А недавно певица ZAZ исполнила"Les Champs-Elysees​" с Куинси Джонсом - продюсером Майкла Джексона.

Слушайте все три версии песни в группе Эльдорадио Вконтакте и голосуйте за наиболее понравившийся вариант!