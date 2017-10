Эльдорадио приглашает вас на концерт Криса Ри

Крис Ри возвращается в Петербург с большим сольным концертом при поддержке Эльдорадио! Приглашаем вас на выступление знаменитого романтика и блюзмена в Ледовый дворец 15 ноября.

Слушайте утреннее шоу на 101.4 FM с 30 октября по 12 ноября и выигрывайте пригласительные билеты на концерт Криса Ри.

Долгожданный концерт в нашем городе пройдет в рамках тура в поддержку нового альбома "Road Songs For Lovers", который вышел совсем недавно. В новой большой работе Крис Ри снова берётся за старое – изумительные меланхоличные рок-баллады, которые умеет делать только он. Запоминающиеся мелодии, тёплый мощный голос с хрипотцой, неспешный темп, скрывающий в себе огонь – в его песнях проступает истинная страсть блюза! На концерте мы услышим не только свежие композиции, но и любимые "Josephine", "Looking for the summer", "The Road to the hell" и другие песни.

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на концерт легендарного английского блюзмена Криса Ри!