Игра "Золотое приключение осени" на Эльдорадио продолжается!

С 30 октября по 3 ноября слушайте 101.4 FM и выигрывайте путешествие на двоих в Москву и приглашения в Большой театр.

Несмотря на то, что Москву мы, петербуржцы, хорошо знаем, в Большом театре были немногие. А зря! Именно благодаря постановкам в Большом стали известными такие композиторы, как Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков. Во время премьеры оперы «Черевички» в Большом театре Петр Ильич Чайковский (ее создатель) дебютировал как дирижер. Сегодня на сцене театра ставят не только мировую и русскую классику, но и современные произведения. Так что Большой не только восхищает великолепным исполнением классики, но и удивляет своего зрителя новинками.

А вообще открывать для себя любой большой город можно много раз. Достаточно выбрать другие маршруты, новые нетривиальные места и вот она – совсем другая Москва! Попробуйте!

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте путешествие в Москву и приглашения в Большой театр!