Выиграйте путешествие в Париж и приглашения в Гранд-опера на Эльдорадио

"Золотое приключение осени" на Эльдорадио достигло своего апогея!

С 6 по 12 ноября, мы разыгрываем путешествие в Париж и приглашения в Гранд-опера на две персоны!

Слушайте 101.4 FM, запоминайте пароль дня, который ведущие сообщают в эфире, и звоните по номеру 325 101 4 сразу после специального сигнала! Знание пароля дает вам шанс выиграть путешествие в столицу Франции! Перелет, проживание, приглашения в Гранд-опера - все включено! Желаем удачи!

Блистательный Париж мечтают посетить многие путешественники со всего мира. Главные достопримечательности Эйфелева башня, собор Парижской Богоматери, Триумфальная арка, и конечно, театр Гранд-опера — места, которые необходимо увидеть каждому, кто оказался в знаменитом городе любви!

Расположенная во дворце Гарнье, Гранд-опера является центром французской музыкально-театральной культуры. Победитель игры "Золотое приключение осени" на Эльдорадио своими глазами увидит здание и постановку на его сцене!

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