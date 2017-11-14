Финал игры «Золотое приключение осени» на Эльдорадио состоялся

Торжественное награждение победителей игры «Золотое приключение осени» на Эльдорадио состоялось 13 ноября в одном из лучших панорамных ресторанов Санкт-Петербурга в самом центре Крестовского острова.

«Золотое приключение осени» - крупнейший, не имеющий аналогов, эфирный проект Эльдорадио, в котором объединены путешествия, шикарный отдых, культура и невероятные эмоции. Третий год подряд Эльдорадио дарит своим слушателям поездки в Венскую оперу, Гранд опера в Париже, Ла Скала в Милане и Большой театр в Москве. Формат Эльдорадио подразумевает исключительность, поэтому в приз входит всё: авиаперелёты, проживание в роскошных отелях и, конечно, приглашения в легендарные оперные театры.

В этом году победителями стали:

Юлия Варламова, приз - путешествие в Вену и приглашения в Венскую оперу: «Когда я услышала в трубке голос Ольги Шмелёвой, я растерялась и даже не знала, что сказать. Эмоции зашкаливали! Вообще я не могу назвать себя удачливым человеком. Это очень неожиданно!».

Ирина Лобач, приз - путешествие на двоих в Париж и приглашения в Гранд опера: «Я долго пыталась дозвониться и выиграть путешествие в Милан, но у меня ничего не вышло. Как только начался розыгрыш поездки в Париж, я дозвонилась с первого раза – наверное, просто настал момент быть в игре! Я очень люблю Эльдорадио, слушаю его много лет, а сегодня мне удалось лично познакомиться с Олегом Алмазовым – к этому ведущему у меня особая любовь, я стараюсь никогда не пропускать его программу».

Виктория Кукушкина, приз - путешествие на двоих в Милан и приглашения в театр Ла Скала: «Я очень редко принимаю участие в розыгрышах и никогда ничего не выигрывала. Но тут я услышала любимое слово «Милан» и поняла, что пора! Всегда мечтала побывать там. Я очень рада, что есть такая радиостанция как Эльдорадио - на работе мы слушаем её всем коллективом».

Ирина Гамбарова, приз - путешествие на двоих в Москву и приглашения в Большой театр: «Я пыталась дозвониться в эфир с первой недели розыгрыша. Как-то звонила около 100 раз подряд, уже потеряла всякую надежду, а потом мне внезапно повезло. До сих пор не могу в это поверить!».

Андрей Дроздов, программный директор Эльдорадио: «Золотое приключение осени» – уникальный проект! Ничего похожего нет ни на одной радиостанции ни в России, ни за рубежом. Успех был очевиден с самого начала: телефонные линии начали «падать» с первой же игры. Тысячи слушателей пытались дозвониться на Эльдорадио, чтобы попасть в финал и получить возможность выиграть путешествия в лучшие оперные театры мира! Мы делаем этот проект уже в третий раз, и каждый раз финальная часть – самая волнительная. Наступает момент, когда мы не просто слышим радостные голоса слушателей в телефонной трубке, мы встречаемся с ними лично и видим их счастливые лица. Это непередаваемые ощущения! Слушатели Эльдорадио - невероятно приятные люди! Мы очень рады, что игра «Золотое приключение осени» так полюбилась нашим слушателям, и уже начали готовить продолжение».

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