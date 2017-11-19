Выиграйте приглашения на шоу Сары Брайтман на Эльдорадио

Слушайте фрагменты эксклюзивного интервью с Сарой Брайтман в утреннем шоу на Эльдорадио всю эту неделю!

А также принимайте участие в розыгрыше приглашений на концерт певицы, который состоится 28 ноября в Санкт-Петербурге. Розыгрыш проходит несколько раз в день с 20 по 26 ноября на 101.4 FM.

Творческий путь Сары Брайтман длится уже 30 лет, за это время она успела выступить как в больших театрах и крупных концертных залах, так и на стадионах. Большинству меломанов Сара знакома по песне Time To Say Goodbye, которую она исполнила вместе с Андреа Бочелли. Любители джазовых мюзиклов знают певицу чуть ближе: она не только вдохновила британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера на создание "Призрака оперы", но также сыграла главную роль в бродвейской и лондонской постановках мюзикла!

В Санкт-Петербурге Сара Брайтман представит специальную программу Royal Christmas Gala – фантастическое музыкальное шоу! Масштабное световое представление будет наполнено сольными вокальными номерами Сары Брайтман, дуэтами, классическими рождественскими песнями и самыми знаменитыми произведениями за всю сценическую карьеру.

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на концерт Сары Брайтман!